A casi un mes de su partida, el tema de Sammy sigue dando de qué hablar, sobre todo respecto a lo económico porque desde hace unas semanas, se rumoraba que algo no andaba bien, y parece que las cosas se complican para Zuleika Garza.

Los sobrinos de Sammy aseguran que la pareja del comediante fue quien se quedó con todo el dinero de las tarjetas. «Ya checamos dos bancos y efectivamente esas cuentas están en ceros y esperemos que la única que no haya tocado sea la que está dentro de Televisa y esperamos a que nos den respuesta», fueron las declaraciones.

«Tristemente, esa mujer se aprovechó de mi tío»…»Nos dijeron que estos movimientos fueron hace un mes, mes y cachito, y mi tío apenas va a cumplir un mes de fallecido», agregaron en entrevista para Sale el Sol.

Sin embargo, agregaron que no procederán legalmente contra ella: «No tenemos pensado denunciarla porque la verdad estamos muy cansados de esa señora y lo único que le podemos decir es que ojalá el dinero le dure, porque el dinero mal habido no dura. Mi tío no le dio el poder como tal, pero cuando mi tío estaba muy mal y la videollamada que le realizó el doctor, ahí fue donde se aprovechó y le pidió a mi tío sus claves».

A principios de mes, Garza negó las acusaciones en su contra. «Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas: Yo no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas; que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor», dijo en entrevista telefónica.