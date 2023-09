La verdad del argentino que criticó olor de los mexicanos en el metro

A más de uno le hirvió la sangre al ver un video en el cuál se veía a un argentino dentro de uno de los vagones de la CDMX, criticando y quejándose sobre el olor del mismo, es decir, del olor a los mexicanos.

En el video que corrió como la pólvora en redes, donde se podía ver al supuesto argentino hablando por celular con un amigo mientras decía: «El Metro de la Ciudad de México no es nada parecido al de Argentina, pues no tiene aire acondicionado, además del olor a gente. ¿Por qué la gente no se pone perfume?».

A lo anterior, una persona que iba dentro del mismo vagón le contestó molesta: «Hey, Mascherano, ¡vámonos ya! Hey, Maradona, hey, ¡para abajo!«, dijo el mexicano quien es apoyado por otra persona.

Extranjero se queja del Metro de CDMX #Sismo pic.twitter.com/tbA2jtprfy — Oliver (@Olivertuuit) August 29, 2023

Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió?

Pues el argentino comentó en su cuenta de TikTok que todo se trató de una bromita, pues es comediante y todo estaba planeado para un ‘anuncio actuado para redes sociales’.

«Este video es actuado gente, no es real… La gente del metro ya sabía… Lo ensayamos antes, por eso el audio es tan bueno, por eso tengo el teléfono tan cerca, porque estaban grabándonos… Fue un trabajo, soy actor y creo contenido en redes y fue por eso». explicó el comediante llamado Joel Abad.

A pesar de que salió a explicar el video y ‘haiga sido, como haiga sido’, a la gente no le pareció el comentario ni como chiste.