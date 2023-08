La mexicana Blanca Burns es la primera mujer árbitro en la historia del #FIBAWC

Entre esta vorágine de malas noticias y fake news, sin duda es un oasis encontrarnos con lo que Fernanda Familiar llama: «mexicanos rifados», y es que la verdad de las cosas, esto demuestra que definitivamente «somos más los buenos».

Desde el norte del país, de torreón Coahuila, surge una figura que está poniendo en alto a las mujeres, no solo del país sino de Latinoamérica, su nombre: Blanca Burns.

Hace tiempo te informamos que Blanca Burns debutó como árbitra de la National Basketball Association (NBA) en el 2022, en el encuentro entre los equipos de Utah Jazz y los San Antonio Spurs donde la mexicana lidió con varias quejas por parte de Gregg Popovich, legendario entrenador de los Spurs.

Hoy, la nueva noticia sobre Blanca Burns es que estuvo al frente del partido de Australia vs. Finlandia, esto en el reciente edición de la Copa Mundial de Basquetbol 2023, efectuado en Filipinas, y con esto, la mexicana hace historia, pues se convierte en la primera mujer que arbitra un partido del certamen.

Fue este pasado fin de semana (sábado 26), en el que se pudo ver a la torreonense en la duela en donde se celebró el partido en el que Australia derrotó a Finlandia, en un marcador que terminó en 98 a 72.

Posteriormente, tuvo de nueva cuenta actividad el lunes 28 en el juego de Georgia Vs. Eslovenia.

Blanca Burns steps onto the court as the first female referee in #FIBAWC history! 👏👏 pic.twitter.com/VgLpj4ldMj

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023