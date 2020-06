Todo mundo lo sabe a estas horas, que Pau Donés, el eterno vocalista de la banda «Jarabe de Palo», pasó falleció víctima del cáncer a la edad de 53 años, por más de 5 años contra esa terrible enfermedad, luego de que se le diagnosticara en el 2015.

La noticia la comunicó la banda por medio de sus redes socieles:

La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015.

Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo.

Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles

A pesar de su estado de salud, todavía tuvo tiempo de sacar, junto a su grupo, un último disco para sus miles de seguidores, y una de estas melodías, que si bien, los fans decidieron tomarla como una despedidfa del cantante a su público, se sabe que en realidad, el mensaje más profundo es que la canción estaba dedicada a su hija, Sara Donés; y esta, esta es la rola.

¿Qué tal si la cantas mientras la lees?

Eso que tú me das

Es mucho más de lo que pido

Todo lo que me das

Es lo que ahora necesito

Eso que tú me das

No creo lo tenga merecido

Por todo lo que me das

Te estaré siempre agradecido

Así que gracias por estar

Por tu amistad y tu compañía

Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Por todo lo que recibí

Estar aquí vale la pena

Gracias a ti seguí

Remando contra la marea

Por todo lo que recibí

Ahora sé que no estoy solo

Ahora te tengo a ti

Amigo mío, mi tesoro

Así que gracias por estar

Por tu amistad y tu compañía

Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Todo te lo voy a dar

Por tu calidad, por tu alegría

Me ayudaste a remontar

A superarme día a día

Todo te lo voy a dar

Fuiste mi mejor medicina

Todo te lo daré

Sea lo que sea lo que pidas

Y eso que tú me das

Es mucho más

Es mucho más

De lo que nunca te he pedido

Todo lo que me das

Es mucho mas

Es mucho más

De lo que nunca he merecido

Eso que tú me das

Eso que tú me das