Kaos, me despido del 2022 sin ti. Estaba limpiando la casa y saqué el huesito súper jumbo que le compré para navidad, ya no lo va a poder abrir. Estaba emocionada por que mi mordelona tuviera un juguete tan lindo como el que le compró papá. 🦋✨ Haberte encontrado en la calle fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, Kaos estuvo conmigo en la depresión y nunca me dejo sola aún cuando mis trastornos alimenticios me hacían sentarme durante horas frente al servicio. Ella siempre me veía con cara de amor y sus ojos me hacían sentir muy valiente, la gente dice que yo la salve pero realmente creo que ella me salvo a mi. Y aunque me duele mucho mucho que se fuera, entendí que era su momento y aunque fue pronto Kaos llego a darme una lección de vida enorme y espero que muchas personas puedan recordarte y tener más conciencia de sus acciones. Todos somos libres de ser y si bien tengo claro que la pólvora no se va a eliminar de la faz de la tierra de un día a otro se que al menos con su historia muchas personas van a tomar conciencia de sus actos. Si vas a utilizar pólvora hazlo en tu casa, bajo tu propio riesgo, no tienes por que tirar pólvora a otras casas que no son la tuya por que eres TÚ el que la está consumiendo. Kaos murió de un infarto fulminante por que la bomba cayó Justo al lado de ella ¿que pasa si hubiera sido un adulto mayor o un niño? Hay muchas personas que sufren por esto, no se trata solo de los animales es un todo y por eso hay que ser conscientes de lo que hacemos por eso antes de divertirte piensa durante unos minutos a quien puedes llegar a lastimar a costa de tu diversión. Kaos es un ángel y siempre lo será, su vida valió la pena cada minuto, e hizo que la mía valiera la pena cada día. La vamos a extrañar con toda nuestra alma su papá que tanto se esforzó por darle lo mejor siempre y sus hermanitos Rust y Hope. KAOS ESPERO QUE VUELVAS EN LA MEJOR FORMA DE AMOR QUE PUEDAS ENCONTRAR. 🤍 En tu memoria, gracias por hacerme una mejor persona. 🦋 #enmemoriadekaos y en memoria de todos los que murieron allá afuera, asustados y sin amor. 🐶🤍