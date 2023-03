“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, dice en el video Mariana, una joven española quien se volvió viral en TikTok luego de compartir que cuando sale sola a la calle de noche tiene que ponerse una barba postiza y todo por la inseguridad.

En el video Mariana dice las razones por las cuales, al sentirse insegura usa este aditamento para pasar desapercibida como mujer y sentirse un poco más segura:

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso…Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, dice la joven.

Además afirma que cuando se ha encontrado hombres por la calle ella ha notado que genera una especie de ‘miedo’ por lo cuál no se le acercan.

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”, explicó mientras tenía la barba puesta y de pasada lanza un mensaje a los haters: “Si alguien me pone algo malo en los comentarios es porque me tenéis envidia. Eso es algo evidente”.