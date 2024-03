José Armando de 14 años renunció a las quimios para disfrutar la vida

Para muchas personas, una de las cosas que más sufren cuando están enfrentando una batalla contra el cáncer, es sin duda es el tema de las quimioterapias.

Tal es el caso de José Armando, un niño de Xalapa, Veracruz, que ha llamado la atención de la gente, luego de que tomó la polémica decisión de renunciar sus tratamientos de quimioterapia porque dice que, en lugar de pasar por el difícil tratamiento y estar dentro de un hospital, prefiere disfrutar del tiempo que le queda de vida.

Por si no conocías la historia de José Armando, el jovencito fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica cuando apenas contaba con 5 añitos de vida, desde entonces se ha enfrentado valientemente contra el cáncer y desde entonces ha recibido más de 120 sesiones de quimioterapia, pero ha decidido que ya no más. “Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte”, dijo José Armando.

Y aunque luego de tantas quimios parecía que todo había sido superado, fue el año pasado que los médicos se dieron cuenta de que había regresado con más fuerza y fue su madre quien compartió en redes la decisión de su hijo en un emotivo video.

«Le dije a mi mamá que respetara mi decisión y lo aceptó… Que ya no quería el tratamiento… Mejor divertir la vida… Le intento dar ánimos… Yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana”, dijo José Armando con lágrimas en sus ojos.

Hoy, rodeado de sus compañeros de la escuela, José Armando cumplió el sueño de llegar a los 14 años y celebrarlo en compañía de sus amigos de la escuela, en lugar de estar en el hospital.

En el video se ve como al chamaco le cantan las mañanitas y le parten pastel en la Telesecundaria de Xalapa “Nicolás Bravo”, donde sus compañeros le cantaron las “mañanitas” y partieron el pastel.