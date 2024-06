¿Eres fan de Kevin Costner en la serie de Yellowstone? Esto te va a doler

¡Agárrate porque hay malas noticias! El mismísimo John Dutton se despide del rancho más famoso de la televisión. Después de meses de especulación, el galardonado actor zanjó los rumores con un video en redes sociales donde confirmó que no volverá al drama de Paramount+.

Desde su cuenta personal de Instagram, Costner explicó que su compromiso con la épica cinematográfica ‘Horizon: An American Saga’ le impide seguir en la serie. “Acabo de darme cuenta de que no voy a ser capaz de continuar la temporada cinco u otra entrega en el futuro… Fue algo que realmente me cambió. La amé, y sé que ustedes la amaron, y solo quería hacerles saber que no volveré”, dijo el actor, dejando a sus fans con el corazón en la mano.

La decisión de abandonar el papel de John Dutton no es reciente. Costner ya había dado señales en mayo de 2023, tras concluir la filmación de la primera parte de la quinta temporada. En una entrevista con Today, el actor reveló que los continuos retrasos en la producción y escritura del guion fueron la gota que colmó el vaso, impidiéndole dedicarse a otros proyectos.

“En un momento dado, perdimos un año entero y pensé que eso no podía volver a suceder. Así que después de cinco años, pensé: ‘no voy a hacer esto’», confesó.

Y como si fuera poco, Entertainment Tonight nos dejó saber que también hubo fricciones con Taylor Sheridan, el creador de la serie, sobre la dirección del personaje de Costner y el futuro de la trama.

Pero no todo es tristeza, mis queridos amantes de Yellowstone, pues si vas a seguirla viendo sin el personaje principal (John Dutton), te decimos que la segunda parte de la temporada 5 sigue en camino y se espera su estreno en noviembre.

Este es el mensaje de Kevin Costner: