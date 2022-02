Durante 11 años, Acassia Marina Jorge Diniz fue parte de la Fuerza Aérea en Brasil, donde llegó hasta teniente y piloto de combate. Además, cuenta con licenciatura en Administración y Educación Física, actualmente estudia la carrera de medicina y es estrella de OnlyFans.

Acassia decidió adentrarse en el mundo de OnlyFans y comenzó una nueva carrera, en la que cada día tiene más seguidores y, sobre todo, no arriesga su vida.

De acuerdo con medios locales, cuando sus superiores se dieron cuenta de que la piloto tenía material en la plataforma fue despedida, calificando como una «conducta inapropiada» que un miembro de las fuerzas aéreas suba fotos con poca ropa.

Así, fue como la fuerza aérea de Brasil perdió un miembro, pero el mundo ganó una estrella del OnlyFans e Instagram, pues al tener conocimientos de nutrición deportiva, sube rutinas y nutrición a su cuenta de Instagram.

«Estoy muy orgullosa del camino que he recorrido hasta ahora y de la mujer en la que me he convertido. Cada reto fue fundamental para los frutos que cosechó. El uniforme es parte de mi historia y les agradezco cada oportunidad que me han brindado durante estos 11 años», ha declarado Acassia.