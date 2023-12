Daddy Yankee se despide, dedicará su vida a Cristo y evangelizará al mundo

Es oficial, esta mañana el cantante reguetonero, originario de Puerto Rico, Daddy Yankee, lanzó un mensaje que dejó frío a muchos de sus fans, pues apenas había terminado su último concierto ‘La Meta’, ante miles de personas en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, avisando que iba a comenzar una nueva historia en su vida, pues decidió dedicarla a Cristo.

«Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida… Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito«, dijo en un mensaje subido a sus redes sociales.

Y continuó: «Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron».

Según el cantante, lo importante no es todo lo que se puede ganar económicamente, si el espíritu, el alma está vacía: «Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él».

Y para finalizar habló sobre su intención de evangelizar al mundo: “Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin llegué a la meta. Soy libre. Amén!”.

Yankee no ha sido el único que ha hecho esto, también artistas como: Farruko, Voltio, Héctor ‘El Father’, Gocho, Jomar ‘El Caballo Negro’, Larry Over y El Sica, mientras que en México, uno de los integrantes de ‘Control Machete’, Fermín IV, se convirtió a religión cristiana-evangélica y dejó el grupo para continuar su carrera como solista de música cristiana.

Este es el video: