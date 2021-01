Para no perder la costumbre, apenas va iniciando el año y Paty Navidad, actriz y cantante, hace de las suyas y lanza una nueva polémica declaración sobre la COVID-19 y suspenden su cuenta de Twitter tras declaraciones similares y sobre los hechos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos, en el marco de la ratificación de la victoria política de Joe Biden como presidente del país.







Cuando iba llegando al aeropuerto, Paty (quien, por cierto, andaba sin cubrebocas), fue abordada por los medios de comunicación y al ser cuestionada sobre el ̶ú̶n̶i̶c̶o̶ tema del que últimamente se le pregunta, dijo que no llevaba cubrebocas porque la COVID-19 era como ‘una gripe’.



«En mi casa se han enfermado (…) Con tecitos de guayaba, no lo digo mal, con aspirinas, como se cura una gripa se han recuperado, bendito Dios (…) Ha habido fallecimientos también en mi familia, pero no de eso (…) Pues ya no existe el cáncer ni la diabetes, ya no hay todos los padecimientos que había antes, ahora se le llama ‘COVID-19 a todo», dijo tajante a los reporteros.



Dice que todo esto es porque se está llevando a cabo el llamado «plan de reducción de la población», porque es lo que los gobiernos quieren y lo hacen a través de contaminar el agua, la radiación electromagnética, y claro, la polémica nueva Red 5.



Pero la cosa no paró ahí, pues habló también de la nueva vacuna y dijo: “El chip se implanta, se necesita una jeringa especial. En la vacuna si viene nanotecnología, vean la página oficial de Moderna. Es una nueva era de transhumanismo”

Acá el video la declaraciones: