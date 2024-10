Chica descubrió que su novio le era infiel ¡y como estaba de ilegal, lo entregó a migración!

Descubrió que novio le era infiel y se dio cuenta al verle unos mensajes en su celular, pero Monse, una joven en Estados Unidos en lugar de explotar en el momento de darse cuenta del engaño, decidió ejecutar una venganza más… calculada, digamos.

Montse no es una de las mujeres de las que arman un escándalo., no señor, ella prefirió tomarse su tiempo, y vaya que lo hizo bien. Su novio, el pobre ingenuo, jamás vio venir lo que estaba por suceder. Según ella misma contó en TikTok, descubrió la infidelidad revisando los mensajitos comprometedores de su novio. Y claro, cualquiera en su lugar habría querido gritar y armar un lío. Pero Montse no. Ella fue más allá. Ella decidió que él lo iba a pagar… pero de una forma monumental.

La cosa es que este novio infiel estaba en Estados Unidos sin los papeles correctos para residir legalmente. ¡Ajá! Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Montse, ni lenta ni perezosa, ideó un plan. ¿Y qué plan? ¡Lo entregó a migración para que lo regresaran a México!

Imagínense la escena: Montse lo invita a un parque de diversiones en San Antonio, Texas, con toda la dulzura del mundo. Le dice: «Amor, vámonos de paseo, tú descansas mañana, ¡te vas a divertir!». ¡Qué ternura, ¿no?! Pero la realidad es que lo estaba llevando directo a Laredo, una ciudad fronteriza con México.

Durante el trayecto, Montse iba al volante y su novio durmiendo, confiado en que iba a pasar un día increíble. ¡Ay, pobre iluso!

Mientras él dormía, Montse iba maquinando todo: “¿Lo que estoy haciendo estará bien? ¿Estará mal? Bueno, ¡no importa! Me engañó y tiene que pagar”. El coraje que sentía mientras manejaba, ¡imagínense! Cada vez que recordaba los mensajes en el teléfono de su novio, más segura estaba de su plan. ¡Se echaba porras a sí misma!, diciéndose: «Sí, Montse, lo estás haciendo bien».

Cuando llegaron al segundo punto de revisión, ya cerca de la frontera, su novio se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando y, claro, le preguntó a Montse: «¿Por qué haces esto?». Y ella, con toda la franqueza del mundo, le respondió: «Pues si quieres ser un cab… sé un cab…, pero empieza de cero. A mí no me vas a usar».

¡Tómala! Al cruzar a México, Montse no solo lo dejó ahí, sino que le dio 50 dólares para que se las ingeniara. Luego, simplemente se dio la vuelta, regresó a Estados Unidos y siguió con su vida. Y por si fuera poco, dijo que no se arrepiente ni tantito. De hecho, lo considera una de las mejores decisiones de su vida. Como ella misma dijo: «Engañada, pero jamás utilizada». Y esa fue su venganza, ¡épica y sin piedad!

¿Fue demasiado cruel o una obra maestra de la venganza? ¡Lo que es seguro es que este novio no lo olvidará jamás!

El momento en el que lo regresaron a México