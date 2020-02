Harto, cansado hasta la m…édula, de esperar a que lo operaran, este paciente del IMSS, prefirió salirse del hospital e irse en su silla de ruedas, tal como lo lees.

“No tenía ni 24 horas cuando me pusieron estos fierros; me operaron. Y de ahí ya no me han metido mano, nomás puros medicamentos para el dolor, ¿y cuál dolor, si no siento nada?”…dijo Wilbeth Alexis Alvarado Armenta, quien llegó el pasado 24 de Enero al Hospital General número 49, luego de haber sufrido un accidente cuando viajaba en su motocicleta.

Según Wilbeth, el día que llegó al hospital lo operaron, y le dijeron que necesitaría de una nueva operación, pero (según él), de ahí a la fecha no le han hecho nada, bueno solo darle medicamentos para el dolor.

“Si me operan ahorita o en esta semana yo me regreso. si me están diciendo mamadas de que el lunes, y si es que se les da la gana, no. No nomás está el IMSS, hay más clínicas”…dijo molesto al irse del hospital por la zona de urgencias, porque dice que «como no siente dolor», mejor le deja su cama y su lugar a alguien que en verdad lo necesite.

Así las cosas con este paciente que «se impacientó» y prefirió salir por la puerta de emergencia; luego de pasar varios días en el hospital, porque según él, no le hacían nada.