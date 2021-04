En medio de una entrevista con el periodista Graham Bensinger, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón de boxeo, dijo que tenía planeado abrir casi 100 estaciones de gasolina en México.



«Me gustan las bienes y raíces. De todo lo que he invertido, cada 3 meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares (mdd) y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy (…) Cuando tu vayas a echar gasolina, que todo sea del Canelo, ese es mi reto más grande», dijo.



«Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero», agregó.



El boxeador asegura que hace las cosas con la cabeza fría, y no arriesga todo su capital en los nuevos negocios: «No me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner un dinero en riesgo y decir ‘este es riesgo y pase lo que pase no cuento con él’. Cuando tu arriesgas algo, arriesgas para ganar. Arriesgas mucho para ganar mucho».

¡Que este nuevo negocio sea todo un KO (knockout)!