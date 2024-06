¡Ay nanita! ¿Qué tiene que ver Johnny Depp con Satanás?

El siempre polémico Johnny Depp se está preparando para interpretar a nada más y nada menos que a… ¡Satanás! Sí, leíste bien y no es un chiste de Halloween adelantado, así lo confirmó el mismísimo Terry Gilliam, ese director que siempre tiene un as bajo la manga.

En esta próxima aventura cinematográfica titulada «The Carnival at the End of Days» (El carnaval al final de los días), Depp estará acompañado por el inigualable Jeff Bridges, quien interpretará a Dios, por lo que seguramente será ‘un duelo celestial’ que promete ser más épico que una pelea de superhéroes en el cine.

Pero eso no es todo, veremos a Adam Driver y a Jason Momoa, aunque aún no sabemos qué papeles desempeñarán.

Gilliam dice que esta película será una comedia donde Dios decide que ya está harto de la humanidad y quiere borrarnos del mapa. Y adivinen quién será ‘nuestro héroe’. ¡Exacto! el ‘chamuco’, pues sin almas en el infierno, no tendría trabajo y se quedaría de brazos cruzados para toda la eternidad. ¡Qué loco!

Y como si eso no fuera suficiente, Gilliam asegura que esta película será un festín para aquellos que disfrutan sentirse ofendidos.

Por cierto, esta no es la primera vez que Gilliam y Depp unen fuerzas, recordemos que Depp protagonizó «Pánico y locura en Las Vegas» y «El imaginario mundo del Doctor Parnassus», ambas dirigidas por Gilliam, por lo que la química en pantalla es innegable y siempre han logrado crear algo mágico juntos. Por su parte, Jeff Bridges también tiene una historia con Gilliam, habiendo trabajado juntos en la inolvidable «The Fisher King».

En resumen, «The Carnival at the End of Days» promete ser una montaña rusa de risas, reflexiones y momentos inolvidables, con un reparto de lujo y una trama que desafía las convenciones, por lo que los conocedores creen que esta podría ser un éxito de taquilla.