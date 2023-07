¡Aww! Abuelos de 90 años se conocen por Tinder y se casan

Conocer a la pareja de tu vida, quizá sea más fácil de lo que crees, solo es cuestión de darte la oportunidad como lo hicieron estos dos hermosos abuelos.

Ya lo dice el viejo y conocido refrán que tantas veces hemos escuchado: «para el amor no hay edad», y en este caso, Don Emilio y Doña Lidia de 90 y 83 años, respectivamente lo demuestran cabalmente, pues a su edad, encontraron el amor.

Y ojo, no fue en un café, ni en una fiesta, ni nada ‘a la antigüita’, no señor, este par de tortolitos se conocieron ni más ni menos que ¡por Tinder!, ¡sí señor!, y obvio que para eso tuvieron que echar mano de la tecnología, pues para usar la app, se requiere de un dispositivo móvil… con un poquito de ayuda de una nieta (de él) y un hijo (de ella).

Pero esta pareja de adultos mayores de Argentina no solo se conocieron en Tinder, la noticia hoy es que se casaron hace unos días.

Luego de hacer ‘match’, comenzaron a conocerse y tener largas charlas telefónicas, pues la distancia los separaba, ya que él es de Córdoba y ella de Santa Fé (ambas localidades de Argentina).

«Se llamaban varias veces por semana hasta que ella decidió viajar a conocerlo, la acompañé y el ‘flechazo’ quedó confirmado ese día», dijo la hija de la novia a un medio.

En el video compartido en TikTok se ve a la feliz pareja frente al notario público, en la ceremonia efectuada en Villa Carlos Paz, Argentina.

El video subido con el hermoso momento, cuenta con bonitos comentarios como:

«Qué hermosa historia de amor haber cuándo Dios me pone una historia asi de bonita felicidad bella pareja».

«Mi admiración y respeto a ésta bellísima pareja! Los admiro muchísimo».

«Todavía tengo esperanza parece jaja!! Capaz tendría descargar tinder».

Así que ya sabes, si no tienes pareja, ¡no pierdas las esperanzas!, porque no es que no exista el amor de tu vida, quizá es que no le sabes mover bien a las apps de citas.

Te dejamos el video con tan bello momento de la pareja, ¡y que vivan los novios!