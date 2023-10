«Avanzamos como sonámbulos hacia una Tercera Guerra Mundial», Elon Musk

El multimillonario y polémico Elon Musk da una tremenda declaración acerca del futuro del mundo, luego de analizar el conflicto entre Rusia y Ucrania, el de Palestina e Israel e incluso el probable enfrentamiento entre Taiwán y China.

Fue durante una transmisión de un ‘Space’ de David Sacks, dentro de la misma red social de Musk, ‘X’, antes Twitter, la cual fue nombrada: “¿Hacia dónde se dirige la guerra entre Israel y Hamás? ¿Podría esto conducir a la Tercera Guerra Mundial?”

«Creo que nos dirigimos hacia la Tercera Guerra Mundial, con una decisión tonta detrás de otra. La gente debería ser profundamente autorreflexiva si sus predicciones no se han hecho realidad, deberían considerar si tal vez sus nuevas predicciones tampoco se harán realidad… Quiero decir, ¿cómo es el historial aquí? No es bueno», fueron las palabras de advertencia del multimillonario.

Pero esto no fue todo, pues dice que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse a todo el mundo, tal y como sucedió en la Primera Guerra Mundial: «La Tercera Guerra Mundial es un riesgo a nivel de civilización del que es posible que no nos recuperemos», dijo, además hizo un fuerte señalamiento a los estados Unidos, y dijo: «Estados Unidos no cuenta con el referente de poder que solía tener y la Tercera Guerra Mundial representaría una guerra de alianzas de superpotencias en la que una no puede derrotar fácilmente a la otra».

Si quieres escuchar el audio original puedes hacerlo acá.