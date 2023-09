AMLO confirma que Yahritza y su Esencia cantará en el Zócalo el 15 de septiembre

Hace unas semanas el grupo ‘Yahritza y su Esencia’ tuvieron un ‘resbalón’ durante una entrevista en una de sus visitas en nuestro país y, a partir de esto, muchas voces se levantaron en contra de la agrupación, sobre todo en redes.

En esa ocasión, a algunos mexicanos no les gustó que los integrantes del grupo de jóvenes de orígenes mexicanos, pero nacidos en Estados Unidos, dijeran que no les gustaba el ruido de la CDMX, que no se habían adaptado a la comida mexicana, entre otras cosas.

Pero hoy sale el presidente de México y dice que si dijeron algo no adecuado, se trató de un error como cualquier otra persona porque todos ‘somos seres humanos’:

«Hay un grupo de niños, se llama Yahritza, y sus hermanos tienen un grupo musical y ellos nacieron allá en Washington y sus padres mexicanos, creo que de Chiapas, les hacen una entrevista y dicen que les cae mal la comida mexicana y les fue muy mal«.

Y además agregó: «Además ellos son mexicanos, son nuestros y son seres humanos, independientemente de cualquier cosa, nosotros estamos a favor de la fraternidad universal, entonces sí va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos y unos tamales».

Antes de que te emociones, no, no va a acompañarlos el grupo ‘Frontera’, como se había manejado en redes sociales, pues es el mismo AMLO que lo desmiente:

«También va a estar la niña (Yahritza y Su Esencia) nada más que no va a estar con ellos (Grupo Frontera), va a estar con las niñas y los niños. La invitaron los de los Semilleros Creativos… tenemos nosotros que perdonar».

Por cierto que hay un YouTuber fue de los pocos que salió a defender a Yahritza y su esencia y fue Don Rober «El Señor del Internet» y este es su video: