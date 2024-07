Abuela de 92 años escapó de asilo de ancianos. ¡Trepó una reja de casi 3 metros!

¡No lo vas a creer! En la provincia china de Shandong, una abuelita de 92 años dejó a todos boquiabiertos al escapar de su residencia de ancianos… ¡trepando una reja de 3 metros en solo 20 segundos! Sí, leíste bien.

El video de esta hazaña se volvió viral en las redes sociales, y no es para menos. Los usuarios no podían creer las habilidades atléticas de la anciana, que pareciera tener el espíritu de una adolescente rebelde.

El director del hogar explicó que la mujer padece alzhéimer grave, lo que la llevó a olvidar dónde estaba.

Según los medios, la intrépida abuelita fue encontrada poco después por el personal del centro, merodeando por los alrededores.

La abuela fue reingresada al hogar más tarde, pero su historia ya se había convertido en una sensación en redes sociales a nivel mundial.

¿Quién dijo que la edad es un obstáculo? Esta abuela demostró que la determinación no tiene límites.

