El clavadista Jahir Ocampo emprenderá acciones legales contra Ana Guevara

El talentoso clavadista mexicano Jahir Ocampo ha anunciado que tomará acciones legales contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuya titular es Ana Guevara, debido a la falta de apoyos económicos que ha afectado su carrera deportiva. Esta decisión sigue el camino de las seleccionadas de Natación Artística, quienes ya lograron que les restituyeran sus becas tras obtener un amparo.

Ocampo, quien tuvo que tomar medidas drásticas, como rifar su propio automóvil para poder costear su participación en el Mundial de Natación de Fukuoka 2023 (Japón), considera que es justo reclamar el apoyo económico que le corresponde como deportista, sobre todo después de la destacada actuación de la delegación mexicana en tierras niponas, donde se lograron seis medallas y él mismo contribuyó con una medalla de plata en clavados mixtos.

«Yo tuve contacto con algunos patrocinadores, pero nada fue concreto y el tiempo apremiaba (para ir al Mundial). Ante la posibilidad de recibir negativas o dilaciones, decidí rifar mi carro. Ahora, con estos resultados, tenemos el derecho de recibir la beca deportiva, y si es necesario, acudiremos al ámbito legal para obtenerla», expresó Ocampo en una entrevista con el periodista David Faitelson para el programa Off The Record en Youtube, dos días antes de la desaparición de la Federación Mexicana de Natación por parte de Guevara Espinoza.

El clavadista mexiquense resalta que nunca antes en sus 28 años de carrera había enfrentado una situación así y que, a pesar de tratar de comprender los problemas que ha atravesado la FMN, la falta de comunicación con Ana Guevara ha sido notoria.

«He sido empático con la Conade, con World Aquatics, con la Comisión Estabilizadora. No sé quién tenga la culpa, pero nosotros somos los que más sufrimos. No hay contacto con Ana Guevara, lo intentamos en su momento y ella siendo atleta debería ser más empática con nosotros, pero tampoco sé cómo se manejan las cosas internamente o legalmente, ya que yo nunca he tenido un cargo político», señaló Ocampo.

Además, Ocampo manifestó su incredulidad e impotencia ante la situación actual del sistema deportivo mexicano, que no ha permitido que el país aspire a más medallas olímpicas.

«Es increíble lo que estamos viviendo, da risa y coraje hasta donde hemos llegado. Es un sistema deportivo que no funciona: ¿por qué México va a pelear en Juegos Olímpicos solo cinco medallas si somos más de 122 millones de mexicanos? ¿Por qué no podemos aspirar a más? ¿Por qué países de Latinoamérica o Sudamérica tienen más medallas que nosotros?», cuestionó el clavadista, quien, a pesar de los obstáculos, confía en que los clavadistas seguirán obteniendo buenos resultados.