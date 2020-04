Sergio Pérez aparece como la portada de la publicación especializada en el deporte, donde se califica a la escudería del tapatío como el «mejor equipo pequeño» del circuito.

Después de firmar su nuevo contrato, hasta la campaña 2022, Pérez se dice respaldado por los directivos de la escudería y determinado a luchar por los primeros lugares.

«Nunca hubiera imaginado pasar tanto tiempo con el equipo. Porque prácticamente, hasta ahora, cada año era renovar, año tras año», dijo el piloto, conocido como ‘Checo’.

«Me siento orgulloso de lo que he logrado con la maquinaria que he tenido en mi carrera. No creo que esté cerca de terminar. Todavía soy muy joven, solo tengo 30 años. Pero ahora tengo un contrato a largo plazo y realmente no puedo pensar mucho más que eso», agregó.

@SChecoPerez en la portada de la edición del 30 de abril de @autosport 😎👏🙌🙌🙌

Qué ganas de ya estar en la pista y ver qué puede hacer el RP20 pic.twitter.com/LPnLtBWXLJ — Luis Alberto Aguirre (@Aguirre_A_Luis) April 30, 2020

Respecto a su relación con Lance, hijo del dueño del equipo, aseguró llevarse bien y destacó que ambos están conscientes de que trabajar como equipo beneficia a la escudería. «Me llevo muy bien con Lance, mucho. Me llevaba bien con todos mis compañeros de equipo, en la F1 o en el pasado. Pero es importante que nos respetemos, compartamos cosas, para tratar de impulsar al equipo hacia adelante», señaló.

Además, ‘Checo’ será la portada del videojuego oficial de la Fórmula 1 en su versión para España y México. El tapatío de Racing Point figurará a primera instancia en las entregas del videojuego, donde también compartirá portada con Carlos Sainz de McLaren.

Información de AutoSport