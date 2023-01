Tras la polémica desatada por la fiesta infantil del hijo del futbolista Julio César ‘Cata’ Domínguez, que se celebró bajo una temática narco, defensa central del Cruz Azul se disculpó por las imágenes compartidas.

Fue el fin de semana, cuando el Cata dejó al descubierto que la fiesta de su hijo de 12 años contó con decoración y artefactos en torno a figuras y organizaciones delictivas.

«Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita, me he comprometido a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX», expresó Domínguez, en un breve video, difundido a manera de disculpa pública.

Por su parte, la Liga MX y el Club Cruz Azul emitieron su postura sobre lo ocurrido; ambas organizaciones rechazaron todo comportamiento que falte a la ética profesional y la manifestación de cualquier acto que incite a la violencia. Así, en el mensaje conjunto se omitió alguna medida correctiva o disciplinaria.