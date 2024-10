Adiós a Fernando Valenzuela, el gigante del béisbol mexicano

El mundo del béisbol está de luto tras la noticia del fallecimiento de Fernando Valenzuela, el legendario lanzador mexicano que electrizó al mundo deportivo en la década de los 80. Con apenas 20 años, Valenzuela conquistó a la afición de los Dodgers de Los Ángeles y creó un fenómeno cultural conocido como la “Fernandomanía”. Tenía 63 años.

Fernando Valenzuela irrumpió en las Grandes Ligas en 1981, en una temporada inolvidable en la que ganó sus primeras ocho salidas, cinco de ellas blanqueadas. Ese mismo año, su impacto fue tal que se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar los premios de Novato del Año y Cy Young en la misma temporada. Su estilo único, que incluía un característico movimiento donde miraba al cielo antes de lanzar su famoso tirabuzón, lo convirtió en una figura mítica del deporte.

Su talento y carisma trascendieron el béisbol. Valenzuela no solo llenaba estadios en Estados Unidos, sino que unificaba a la comunidad latina, especialmente a los mexicanos. La “Fernandomanía” desató un fervor pocas veces visto en el deporte, llevando al zurdo a la Casa Blanca como invitado del presidente Ronald Reagan y convirtiéndolo en un símbolo de orgullo nacional para México.

Durante su carrera, Valenzuela acumuló impresionantes logros: seis selecciones al Juego de Estrellas, un juego sin hits en 1990 y un legado imborrable en los Dodgers y el béisbol mexicano. Su lanzamiento de tirabuzón, considerado uno de los más difíciles de ejecutar, lo colocó entre los grandes lanzadores de su tiempo.

Aunque su carrera en las Grandes Ligas terminó en 1997, Valenzuela continuó jugando en la Liga Invernal Mexicana y se mantuvo conectado con los Dodgers como locutor de radio en español desde 2003.

Fernando Valenzuela dejó una huella imborrable en el deporte y en los corazones de millones de fanáticos. Su legado sigue vivo a través de su familia, su impacto en el béisbol y el orgullo que generó en toda la comunidad latina.

Fernando Valenzuela captivated the baseball world in 1981. His unforgettable year included winning the NL Rookie of the Year, Cy Young Award & a World Series title.

We honor the memory of the Dodgers icon, who passed away Tuesday at age 63, with a look back at “Fernandomania.” pic.twitter.com/oAGgmddlFB

— MLB Network (@MLBNetwork) October 23, 2024