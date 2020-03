Información revelada por Carlos Jiménez, reportero de C4 Noticias MX, señalan que la entonces pareja del futbolista del Club América tenía cuatro meses de haber perdido a un bebé cuando buscaba refugiarse dentro de un clóset en su casa mientras la familia de Renato la insultaba, arañaba y la golpeaba. En compañía de su familia, el futbolista la tomó por el cabello y a jalones evitó que se defendiera.

De acuerdo con el relato, la relación inició hace siete años, después de que el América fichó al jugador. Mientras que sus problemas comenzaron el pasado 28 de febrero cuando ella puso sobre la mesa que lo más conveniente era una separación.

Renato la echó de su casa bajo el argumento de él quien pagaba la renta. Por lo que llamó a su hermana y le pidió que viajara inmediatamente a México para apoyarla y cuidara, pues encuentra en su primer trimestre de gestación de un embarazo de alto riesgo.

Así, el 3 de marzo Renato llegó bajo los efectos del alcohol y comenzó a pelear. En compañía de un amigo de él, relata la declaración, y con agresividad les exigió que se fueran de su casa.

En la cocina, el deportista habría tomado un jarrón para después lanzarlo contra una pared. Después de eso la familia de Renato habría procedido a sacar las cosas de la mujer.

El 5 de marzo, la familia de Renato ya agredía de manera constante a la víctima, a insultarla verbalmente por lo que tanto ella como su hermana decidieron retirarse y solicitar apoyo a Renato. “A mí no me digas nada, ve tú y díselo a ellos”, le contestó Renato.

“Mi concubino me toma de mi cabello y me da jalones tratando de evitar que me defendiera, por lo que somos acorralados en el vestidor mientras que nos gritaban: por qué no salíamos si somos tan valientes, que nos iban a golpear que estábamos picadas por el dinero de mi concubino”, se lee.

Después de ello, un par de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para socorrer a la mujer e Ibarra habría ofrecido 20 millones de pesos (mdp) a los policías. De acuerdo con la publicación semanal TvNotas, el futbolista del América intentó sobornar a los agentes que acudieron al llamado de auxílio.

Con información de Soy Fútbol