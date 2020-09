El usuario de Twitter @VanSau82 y colocó un enlace a video donde narró su experiencia al recibir mal sus compras en línea. «Quisiera compartir mi mala experiencia, recibí 2 bolsas con sal en vez de dos laptop», publicó.



De acuerdo con el joven, la historia comenzó en Obregón, Sonora, cuando el jueves 27 de agosto compró dos computadoras a través de la plataforma Mercado Libre, una de ellas en Chiapas y la otra de la Ciudad de México.



Ambos pedidos llegaron el día 31 de agosto, cuando al abrir la primera caja descubrió que en lugar de la laptop había una bolsa de sal. Así, previendo que en el otro envío pudiera ocurrir algo similar, grabó el momento.

Al acertar en su sospecha, reclamó a la plataforma y al vendedor, pero concluyeron que los envíos se hicieron de forma correcta y que la falla pudo estar en la entrega.

«… Mi objetivo no es desprestigiar a la empresa ni a todo el personal porque no todos son así pero desafortunadamente siempre ha de salir alguna persona que no está con la actitud tan deseable», aclaró. Y agregó que «el punto común de ambas es que tienen el mismo tipo de cinta canela y tienen la misma sal, misma presentación, misma marca y a mí se me hace una incongruencia, que si una viene de Tuxtla, Chiapas y otra de la Ciudad de México contengan la misma sal».

Por lo que, manifestó que le gustaría que la empresa de paquetería Fedex realizara una investigación para dar con los responsables.