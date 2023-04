¿Estás emocionado por el próximo concierto de Rosalía en el Zócalo Capitalino? Claudia Sheinbaum anunció que la entrada será libre, pero ¿realmente es gratis?

El concierto de Rosalía, una de las artistas más populares del momento, está programado para el 28 de abril y ha generado muchas críticas. Desde youtubers hasta el expresidente Vicente Fox han hablado al respecto. ¿La razón? La gran mayoría de las respuestas en redes sociales concuerdan que es parte de la campaña anticipada a la presidencia de la Jefa de Gobierno, ya que Sheinbaum siendo una de las aspirantes de Morena para contender por la presidencia en 2024 ha bajado en las encuestas de las últimas semanas, toma este magno evento para levantar su perfil de nueva cuenta. No obstante, las interminables demandas de la ciudadanía capitalina al respecto de la situación del Metro, como de el desabastecimiento de medicinas, entre muchas otras, han hecho que el concierto en vez de ser un evento que emocione enfurece a los ciudadanos del Valle de México.

Se te murió algún familiar en el metro? O por falta de medicamentos? No te preocupes! Ven a perrear al zócalo pa que se te olvide! https://t.co/nJDYdxezBw — Alex Quiroz (@soyalexquiroz) April 10, 2023

Ahora sí, aunque la entrada es libre, no olvides que los recursos vienen de los impuestos de los ciudadanos. Es decir, ¡tu dinero! La Secretaría de Cultura de la CDMX o federal se encarga de costear estos eventos, y los megaconciertos del 2022 de Grupo Firme y Tigres del Norte incluso reportaron gastos en los contratos.

¿Y cuánto cobra Rosalía por concierto? Según Celebrity Talent, la intérprete de ‘Motomami’ cobra entre 300 mil y 500 mil euros, lo que en pesos mexicanos llega a los 10 millones. Además, según el diario inglés The Sun, su fortuna ascendía a los 49 millones de euros en mayo del 2022, con una expectativa de crecimiento del 110 por ciento para los próximos dos años.

Pero esto no es todo, ¡el ex presidente Vicente Fox también tiene algo que decir! Según él, no tienen dinero para cosas importantes como vacunas, arreglar el metro o tratamientos para el cáncer, pero sí tienen para traer a Rosalía al Zócalo. ¿Qué opinas tú al respecto?