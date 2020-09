Este fin de semana, por medio de redes sociales circularon imágenes de una mujer que paseaba a un cachorro de tigre, en las instalaciones del centro comercial Plaza Antara, en Polanco.



Fue gracias a la usuaria de Twitter Zaira M. que las imágenes circularon junto con su denunciara argumentada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 que clasifica a esta especie como en riesgo. Así, se dijo sorprendida de que nadie en la plaza comercial denunciara el hecho y lamentó la situación.

No puedo creer que esta mujer sin conciencia tenga como mascota a un animal tan majestuoso. Este cachorro debería estar en su habitat no caminando en una plaza con una correa.. @AntaraFashion #antara espero la plaza haya denunciado pic.twitter.com/s07IfPFDqu — Isaac Hernandez (@ZACKHER) September 7, 2020

Mientras que los demás usuarios reaccionaron al hilo y etiquetaron las cuentas de la Profepa, la Semarnat y la jefa de gobierno de Ciudad de México, la denunciante señaló dentro de su hijo que «en México, es completamente legal tener de mascotas especies exóticas. Siempre y cuando no sean especies en peligro de extinción/en riesgo y obviamente, cumpliendo con una serie de requisitos».

En México, es completamente legal tener de mascotas especies exóticas.

Siempre y cuando NO sean especies en peligro de extinción/en riesgo y obviamente, cumpliendo con una serie de requisitos



No puedo creer, que ninguna persona en @AntaraFashion llamará e hiciera una denuncia — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

Por su parte, la presunta dueña del tigre, identificada como Mina Ayala, se defendió asegurando que no es ilegal la posesión de una especie exótica si «se adquieren en México por medio de vendedores oficiales de animales exóticos que autentifican que estos son nacidos en cautiverio».



A lo que que Zaira M., acotó que «en resumen, no puedo con la ignorancia de la mujer en cuestión. 1. Si vas a tener un animal ilegalmente no lo sacas a la calle, 2. No contestas a las publicaciones para que den con tu identidad».

La mujer encontró mi publicación y tuvo la audacia de decir que "no era ilegal". Cuando le respondí, eliminó su comentario y me bloqueó



Sin embargo, encontré más fotos del cachorro pic.twitter.com/rLrkcdemyJ — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

De acuerdo con la Ley General de la Vida Silvestre de México en su artículo 27 indica que se puede tener una mascota exótica con permiso. Sin embargo, deberá estar en confinamiento, es decir, no ser paseada.



«El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares (…) Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la Secretaría», se detalla.

@PROFEPA_Mx donde puedo denunciar este maltrato animal contra un tigre que llegó en una caja a Be Grand Alto Polanco en Lago Alberto y Mariano Escobedo Torre 2 y es llevado sin cuidado por este individuo? pic.twitter.com/1rPEcDFfwj — Nelson N. Henriquez (@nelsonadvisor) September 1, 2020

Desde el 1 de septiembre las redes sociales registraron al cachorro en calles de Polanco, cuando habitantes también denunciaron su presencia.