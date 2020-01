Un bulldog inglés fue robado en las calles de la colonia Roma el pasado 4 de enero y unas cámaras de seguridad privada captaron el momento del crimen. En las imágenes se observa que una pareja interceptó al can cuando se encontraba a nos metros del negocio de su propietario.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación CI FCH/CUH-7/ UI-1 S/ D/ 00017/ 01-2020, el 4 de enero pasado “Emilio” de cinco años de edad se encontraba sentado sobre la calle Guanajuato, cuando un sujeto lo cargó, mientras la mujer que lo acompañaba vigilaba que nadie los viera.

Ambos comenzaron a caminar con el perro en brazos sobre la misma calle, hasta que las cámaras de los negocios de la zona les perdieron la pista. Los videos revelan que el hurto ocurrió a las 11:45 horas.C

El propietario del perro dijo que uno de los locatarios aledaños, le proporcionó un video en el que se observaba el robo del perro, con cuyo material presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Carlos aseguró que su mascota no era violento, y que estaba acostumbrado a las muestras de cariño de las personas, por ello, no se le hace extraño que “Emilio” no haya ladrado, ni intentado morder a sus captores.

Con información de Excélsior