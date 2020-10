Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía, señaló, durante su participación en el ciclo de charlas Grandes maestros, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que si continúa la expansión del Universo, se producirá “la gran ruptura”: el espacio-tiempo se va a fracturar.



De acuerdo on la experta, esta situación es una condición necesaria para su existencia, porque si estuviera quieto la gravedad total haría que se colapsara.



«Ahora sabemos que el Sol no se acaba cada 52 años, pero sí dentro de cinco mil millones de años dejará de tener reacciones termonucleares del hidrógeno y empezará a tener las del helio; se calentará mucho, se inflará, arrojará su atmósfera al espacio y quedará el puro núcleo del Sol rodeado de una envolvente en expansión», detalló la ex titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.



En su plática titulada El fin del Universo, la científica agregó que así la Tierra se va a fundir y todo en ella se irá al espacio para mezclarse con otras nubes del medio interestelar. «Seguramente se van a crear otras estrellas, con otros planetas y civilizaciones, que piensen en esto, en el tiempo y el futuro», sostuvo.



De esta forma, explicó, la Vía Láctea se fusionará con la galaxia de Andrómeda y cuando eso ocurra la Tierra ya no existirá. Es decir, que nuestra galaxia se reorganizará y seríamos parte de una galaxia elíptica.



«El 0.005 por ciento de lo que hay en el Universo es la luz que nos permite observar los astros y con esto es con lo que analizamos el Universo, y, por supuesto, con nuestro cerebro», dijo Fierro.