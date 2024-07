Ana Guevara en riesgo de no asistir a París 2024 por adeudo

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, enfrenta un obstáculo significativo que podría impedir su asistencia a los Juegos Olímpicos de París 2024. Si no liquida antes del 10 de julio un adeudo de 75 mil euros al hotel sede donde se hospedarán los ministros del deporte, el Comité Olímpico Mexicano (COM) no le entregará las acreditaciones necesarias para acceder a las instalaciones olímpicas.

Guevara se niega a pagar esta cantidad, argumentando que, a pesar de haber reservado varias habitaciones, ha decidido no alojarse en el hotel designado por el Comité Organizador por motivos de seguridad y logística. Este conflicto ha estado en curso desde enero, cuando el COM comenzó a solicitar el pago.

El director de administración del COM, Juan Guerrero, notificó formalmente al subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, en una carta fechada el 25 de junio, que si no se liquida el adeudo de 75 mil 101 euros, no se procederá con la entrega de acreditaciones para Guevara, su acompañante y otros tres funcionarios de la Conade. La fecha límite para cualquier cambio de nombre en las acreditaciones es el lunes 8 de julio.

Durante una reunión de la Jefatura de Misión el 27 de marzo, Benítez había comunicado que ya no necesitarían las habitaciones reservadas, ya que Guevara y los funcionarios de la Conade se alojarían en otro lugar. Sin embargo, el Comité Organizador respondió que la fecha límite para cancelaciones había vencido el 15 de septiembre de 2023, por lo que el pago sigue siendo exigible.

Ante esta situación, Benítez intentó negociar con el Jefe de Misión de París 2024, ofreciendo pagar los 75 mil euros a cambio de que el COM le otorgue a la Conade más acreditaciones de las cinco asignadas actualmente. Sin embargo, esta propuesta aún no ha resuelto el conflicto.

Este impasse pone en riesgo la participación de Ana Guevara y otros funcionarios de la Conade en los próximos Juegos Olímpicos, un evento de suma importancia para el deporte mexicano. La resolución de este adeudo es crucial para asegurar su presencia y la representación del país en París 2024.

La situación destaca la importancia de la planificación y la comunicación clara en la gestión de eventos internacionales. Con la fecha límite acercándose rápidamente, la comunidad deportiva y los seguidores de Ana Guevara estarán atentos a cómo se resolverá este asunto y si la directora de la Conade podrá asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024.