Este lunes, en ¡Qué tal Fernanda!, el abogado Óscar Valdés habló de las novedades en el caso de Rosario Robles y sostuvo que, «el poder superior tiene <<jueces de consigna>> que trabajan para Federación, que no fallan de acuerdo a Derecho sino a los que les ordena la Fiscalía. Es el caso de Rosario Robles».



«De todos los señalados en la Estafa Maestra, sólo Rosario Robles está en la cárcel. Ahora ella tendrá que hacer el trabajo de la Fiscalía para probar que no fue responsable y que Videgaray fue quien le dijo cómo manejar el dinero», agregó.



Además, sostuvo que si bien la exfuncionaria saldrá libre, «porque ya tiene un trato», deberá «aportar pruebas contra Videgaray y Peña Nieto» con lo que será parte de un caso meramente mediático. «Van a querer que dé declaraciones incendiarias, pero no va a pasar de ahí», dijo.



¿Que pasa con el expresidente Enrique Peña Nieto?, Valdés aseguró que «tiene pruebas para hundir a la 4T y a AMLO», por lo que se encuentra en España, despreocupado, pues confía en que «no le van a hacer nada; por eso la 4T se va contra Calderón».



«No hay ninguna imputación contra Peña Nieto y todo es meramente mediático, porque permanece el trato con AMLO. En cuanto intenten algo, él puede sacar los videos y todas las pruebas que tiene para hundir a la 4T», remató diciendo el jurista.



