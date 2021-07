Disfruta de un verano único y diferente de la mano de IN THE SUN BY VEUVE CLICUOT, una invitación a pasar tiempo en el paraíso, a vivir momentos inolvidables y a descubrir destinos memorables a través de experiencias extraordinarias, ya sea desde la comodidad de tu hogar, en una terraza o si las circunstancias actuales dan la oportunidad, viajar.



Este verano, con todo ese amarillo vibrante que lo caracteriza, Veuve Clicquot quiere convertirse en el sol que entra por tu ventana, aquel que entra luz y paz en los lugares de oscuridad, que calienta el ambiente y levanta el espíritu de tu hogar y cada rincón especial en tu vida.









Que mejor manera que disfrutar de esta temporada que con una copa de tu etiqueta de Veuve Clicquot favorita, ya sea del emblemático Yellow Label para disfrutar de la sencillez de la belleza de la vida, del extrovertido y divertido Veuve Clicquot Rosé o de un refrescante coctel o copa de Veuve Clicquot Rich, acompañada de hielos para refrescar el verano.