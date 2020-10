Este lunes, el abogado Óscar Valdés habló, en ¡Qué tal Fernanda!, sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su relación con la 4T y aseguró que «la SCJN sólo quiso quedar bien con el presidente. Los ministros que puso AMLO (Andrés Manuel López Obrador) cumplieron, dando el mensaje de que aquí se hace lo que el presidente quiere».

«El resultado de la consulta para juzgar a ex presidentes no es vinculante. Es decir, que no es obligatoria. Sólo sirvió para darle aire a AMLO, con el discurso de que es el único que va a juzgar a los anteriores presidentes», agregó.

Así, enfatizó en que el actuar de ña SCJN responde a que se quiso «quedar bien» con el presidente, con una consulta que no es vinculante. Además, aseguró que «Arturo Zaldívar (presidente de la SCJN) se desprestigió con esta decisión».

«Con esta decisión de la SCJN, las siguientes decisiones serán cuestionables. Preponderaron el derecho a votar en una consulta, cuando lo más importante es la libertad, violando la presunción de inocencia (…) La importancia de esta consulta es política, para darle aire al discurso de AMLO, engañando a la gente que no sabe de Derecho, porque no van a juzgar a nadie. La SCJN le hizo un gran favor al presidente», dijo.

