Por: Paola López Yrigoyen



Quino: Mafalda! Un día tarde, pero ¡felices 54 años! Mi pequeña rebelde y respondona, ya se te ven las arrugas.



Mafalda: Sin lentes, no hay arrugas.



(Quino se quita los lentes)



Mafalda: no te vayas a tropezar, seguro no ves nada



Quino: Así como cuando vemos futbol, no hay nada más.



Mafalda: ¿Ya vas a empezar con el deporte más popular del mundo?



Quino: perdón, el futbol como fenómeno social me apasiona



Mafalda: ¡No! ¿El futbol qué? ¿Ya vas a empezar a quejarte?



Quino se pone los lentes y responde: jajaja por eso te creé



Mafalda: bueno ven, vamos por mi sopa de cumpleaños. Ahí andan Miguelito, Susanita, mi papá y un amigo que te va a caer bien. Le dicen “el Loco”



(Quino y Mafalda llegan a una sala. En el sillón se encuentran el Loco, Miguelito, Susanita, y el papá de Mafalda comiendo sopa, platicando, y viendo en la tele un juego del Manchester City)



(El Loco voltea a ver quién entra)



El loco: ¡Hola Quino! No es un partido del Independiente, pero tengo que trabajar. Jugamos contra Guardiola y sus ciudadanos el sábado.



(Mafalda y Quino se sientan)



Miguelito: ¿Son ciudadanos? O ¿son futbolistas?



Susanita: ¡Ay Miguelito! Por eso no me gusta ver futbol contigo

Papá: La mayoría de los futbolistas son de extracción humilde pero después, cuando alcanzan la fama, se convierten en astros insoportables



El loco: eso puede llegar a ser cierto, por eso puse una vez a mis jugadores a limpiar el estadio por tres horas. Para que vieran lo que tiene que trabajar un aficionado para comprar un boleto para ver al equipo.



Mafalda: Pero, los estadios están cerrados por Covid. ¿Para qué trabajan?



Papá sólo viendo la TV: ¡Todo el estadio vio que era penal! Es increíble. Hijuepu… árbitro.



Quino: Ya te dije, el futbol es un fenómeno social. Es más, no creo que haya algún otro deporte que genere muertes.



El loco: pero alrededor del futbol todxs somos muy amigxs. Jugando juntxs la pasamos bien. Hasta que entendemos que vivimos en una sociedad en la que se bendice todo lo que sea triunfo, y todo lo que no, no se perdona.



Mafalda: ¿te pongo una curita loco?



El loco: ¡Aún no jugamos Mafalda! Todo está permitido, menos no intentar y dejar de luchar.



Susanita: ¡Gol!



(Quiere abrazar a Miguelito, pero Miguelito la ve un poco con espanto, y huye)



(Termina el partido y la fiesta de Mafalda)



Quino: Pues mucha suerte el sábado loco.



Quino mientras sale de la casa de Mafalda: Ese loco, quizá pude haber tenido un personaje así en mis historietas. Nunca me gustó ver futbol, pero quizá vea este juego.



Un mini homenaje. QEPD Quino. Mi más grande admiración a estos dos locos. Al mejor cómico gráfico de los últimos 50 años, y al entrenador más apasionado dentro y fuera de la cancha.