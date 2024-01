La sacan del GYM por no llevar ‘ropa adecuada’ (VIDEO)

Fue en la red social de TikTok, donde la joven identificada como @azucaralejandra subió un subió un video denunciando el proceder del gimnasio al que regularmente acude, pues le habían pedido que se cambiara de ropa, porque la que traía ‘no era adecuada’.

“Esta es mi ropa de entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando así, que tengo que ponerme una prenda extra”, dijo la joven vestida con unos leggins y negros y un brasier de color gris, vestimenta la cual ella asegura que es con la que entrena.

Los comentarios en redes están encontrados pues, si bien, la mayoría de los hombres dicen que no era para tanto y no afectaba a nadie con su manera de vestir, las mujeres opinaban lo contrario, pues alegan que esa no es la manera que una mujer debe vestir en el gimnasio.

@officialazucaralenjandra Como ven lo que me paso en unGym!! azucaralejandra gym GymLife gymmotivation gymrat gymgirl gymaddict gymlover gymmemes gymlifestyle gymgi ♬ original sound – Azucar Alejandra

Estos son algunos de los comentarios:

«excelente, cuando tengas tu propio gym vas como quieras. Por el momento a acatar las normas»

«obvio cariño, no estás en la playa, hay que ir acorde al sitio donde vayas… este es el detallito 😂»

«Un brazier no es vestimenta para gimnasio. Tienen razón. Ni siquiera es un top de entrenamiento. Es un brazier, mi reina.»

«Vístete como te sientas cómoda»

«Estás increíblemente Hermosa!!! 🥰🥰🥰 que ganas de fastidiarte !! Saludos amiga !!»

«que injusticia! 😡😞 igual yo fui solo con boxer y me dijeron que debo ponerme shorts!

ya no dejan entrenar a gusto!»

Y este fue el video anterior al que hace referencia y dice: ‘espero que nadie se moleste’

¿Tú qué opinas, qué harías o dirías si la vieras vestida así en tu gimnasio?