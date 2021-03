La conductora Laura G recordó su malentendido con Martha Guzmán y su relación laboral Carlos Loret, luego de que fuera duramente criticada cuando formaba parte del noticiero Primero Noticias, en donde el periodista era el titular.



Dentro de su aparición con el Escorpión Dorado, Laura recordó con humor aquel rumor derivado de que fueran captados saliendo de unas cabañas. Además, mencionó que tras ser despedida del noticiero no ha vuelto a tener contacto con el periodista.



Al ser cuestionada sobre Loret, la conductora de Venga la Alegría dijo: «Pues fue mi jefe (Carlos Loret de Mola) en el noticiero, durante mucho tiempo estuve ahí y ya, me corrieron del noticiero».



«Cabañas… nada, ya pura ciudad, no vaya a ser», dijo la conductora, para después recordar su malentendido con Martha Guzmán, en el mismo programa.



«Hubo un tema que yo le había dado un sape a una compañera, entonces dijeron que era un noticiero no una verdulería y se van las dos», agregó.



Aquí lo que dijo Laura G con Escorpión Dorado: