UNAM diseña exposición para personas con discapacidad visual

Post Template Style 1

En el marco del Día Mundial del Braille, este próximo 4 de enero, la UNAM inaugura “Patrimonio fósil nacional”, una exposición creada por el Instituto de Geología con un enfoque innovador e incluyente. Diseñada especialmente para personas con discapacidad visual, esta muestra utiliza tecnología de impresión 3D, materiales táctiles y fichas en braille para hacer accesible su invaluable Colección Nacional de Paleontología.

La exposición incluye réplicas en resina de peces fosilizados, estrellas de mar serpiente, trilobites, y hasta manitas de pterodáctilo. Además, cuenta con mapas hápticos que muestran cómo era el territorio hace 85 millones de años. Según Violeta Amparo Romero Mayén, técnico académico de la colección, el objetivo principal es romper barreras y demostrar que las personas con discapacidad visual pueden disfrutar y desafiarse con estas experiencias.

Cada réplica fue meticulosamente creada tras un proceso de escaneo y diseño digital. Para garantizar su funcionalidad y accesibilidad, el equipo trabajó en colaboración con expertos de la Biblioteca Vasconcelos y el proyecto Libro Ciego de Michel Sarabia. Las piezas incluyen fichas técnicas incluyentes, hechas con materiales como madera y resina, que conservan el relieve y la durabilidad necesarios para el uso frecuente.

La iniciativa no se limita al braille. Para quienes no pueden leer o no están familiarizados con este sistema, se elaboraron videos audiodescriptivos que explican las piezas, los mapas y los dispositivos expuestos. Esto amplía el alcance del proyecto a más personas con discapacidad visual.

Además, el proyecto ofrece talleres interactivos donde los asistentes pueden crear mamuts de origami, dioramas de fósiles y jabones impresos. Estas actividades buscan no solo enseñar, sino involucrar activamente a las personas en la exploración de la paleontología.

Según la OMS, más de mil 300 millones de personas en el mundo tienen ceguera o algún tipo de discapacidad visual. Por ello, iniciativas como esta exposición no solo promueven la educación inclusiva, sino también el acceso equitativo a la cultura y el conocimiento científico.

La exposición ya ha sido presentada en eventos como la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y el Noveno Encuentro con la Tierra. Está disponible para ser exhibida en otros espacios interesados. Para solicitarla, basta con enviar un correo a varomero@geologia.unam.mx.

El Día Mundial del Braille, proclamado por la ONU en 2018, es un recordatorio de la importancia de garantizar el acceso a la información y los derechos humanos de las personas con discapacidad visual. “Patrimonio fósil nacional” es un paso significativo hacia este objetivo, mostrando que la ciencia puede ser para todos, sin excepción.