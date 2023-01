Martín Venegas, hombre originario de la periferia de Buenos Aires, Argentina, permitió que su hijo de siete años condujera en plena autopista Ezeiza-Cañuelas y grabó el momento. Así, fue sancionado con el retiro de su licencia y pesa sobre él una posible intervención sobre el menor ante un juzgado de lo familiar.

Venegas se desempeñaba como conductor de camiones, pero tras el video la Agencia de Vialidad Nacional junto con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires le suspendieron el registro y fue inhabilitado como conductor profesional de camiones.

Así, se posicionó en lo medio para dar a conocer su versión de los hechos: «Lo vi al nene que se estaba durmiendo, le dije que me hiciera compañía y me dijo que estaba aburrido. Entonces se me ocurrió hacerlo manejar, pero no es que lo dejé solo».

En entrevista para el canal Telefe, sostuvo que fueron dos kilómetros, donde le soltaba el volante unos segundos. «No fue mucho tiempo. Apenas habíamos pasado la rotonda de Cañuelas y cuando empezaron a circular los vehículos se lo saqué (…) Es la primera vez que lo hago, no soy mal padre», declaró.

Venegas sostiene que si bien lo fotografió y grabó, no lo hizo público en redes sociales, sino que lo compartió con su suegra y cuñada, a quien acusa de extorsionarle con ello.

Ante la suspensión de su licencia, el camionero deberá hacer un nuevo curso y rendir examen psicofísico para demostrar que es apto.