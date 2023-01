La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó la detención en Michoacán del presunto responsable de disparar contra Ciro Gómez Leyva. Previamente, 10 personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado contra el periodista.

Hace unos minutos @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX, @SEDENAmx y @FiscaliaMich, detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de @CiroGomezL Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 13, 2023

El jueves 15 de diciembre, Gómez Leyva denunció un atentado contra su vida, por parte de dos personas en una motocicleta. «A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades», escribió en redes sociales.