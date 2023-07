No es el lugar, sino la persona: amor en el cablebús

Aprovechando que se encontraban solos en la cabina del cablebús, la pareja decidió tener relaciones íntimas. El video muestra a los jóvenes besándose y tocándose intensamente hasta que comienzan el acto sexual.

El hombre se percata de la cámara de seguridad de inmediato, pero decide continuar. Una vez que finalizan, la mujer se viste y vuelve a sentarse junto a su pareja. Es en ese momento cuando se da cuenta de la presencia de la cámara y le pregunta a su compañero si también la había visto, a lo que él responde afirmativamente.

El video generó gran indignación en las redes sociales, con comentarios como: «Me enfurece que hagan algo así», «es el resultado de no hacer las cosas correctamente, tienen derecho, pero en la actualidad todo está conectado», «no hay respeto por nada ni por nadie».

La Policía Nacional de Ecuador ha informado que están trabajando para identificar y localizar a la pareja, ya que su comportamiento constituye un acto ilegal al tener relaciones sexuales en un lugar público.

Sin embargo, el periódico ecuatoriano D’Una consultó a un abogado llamado José Flores, quien afirmó que los jóvenes no cometieron ningún delito, ya que no está tipificado como tal en el Código Orgánico Integral Penal. Flores acusó al operador de las cámaras de tener un interés morboso, ya que no intervino de inmediato, permitiendo que el acto continuara.

La empresa encargada del servicio de transporte emitió un comunicado en el que condena tanto la acción de la pareja como la difusión del video, y anunció que el personal involucrado ha sido despedido.

«Como responsables de la operación del sistema, se activaron de inmediato todos los protocolos internos y se tomaron medidas administrativas contra el personal involucrado, el cual ya no forma parte del consorcio debido a este incidente«, declaró la entidad.