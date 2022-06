Mike Tyson, excampeón de pesos pesados de boxeo habló del ataque que protagonizó contra un pasajero que volaba en el mismo vuelo, momento que fue captado en video y difundido en redes sociales. En sus declaraciones al respecto, el deportista reconoció que se equivocó.

Las imágenes del video muestran que antes de la agresión, el pasajero estaba sobre el asiento de Tyson, agitando los brazos.

“Mike Tyson”:

Porque golpeó a un pasajero que lo estaba molestando en un avión. pic.twitter.com/JqJtYvMy3D — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 21, 2022

«Normalmente soy bueno en estas situaciones», dijo Tyson a Jimmy Kimmel. «Me equivoqué, eso nunca debería haber sucedido. Ese soy yo en mis etapas de muchacho primitivo», agregó.

«No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado (…) No quiero lastimar a nadie», dijo.

Esta no es la primera vez que Tyson habla del tema; poco después del altercado ocurrido en abril, dijo: «Me dijeron que no levantarían cargos. Me estaba jodiendo. Me había tomado fotos con este hombre. Yo ni siquiera debería viajar en aviones públicos».