¿Te gusta tomar refresco? PROFECO no recomienda estos 35

En nuestra querida sección ‘Perdóneme, nutriólogo, por mi vida gorda’, México es uno de los países que más refresco consume. Según datos de la Gaceta UNAM de 2019, México ocupó el nada honroso primer lugar entre los países con mayor número de consumidores de refresco, con 163 litros al año por persona, un 40% más que Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar con un consumo de 118 litros. ¡Un mundo de agua azucarada!

Dentro del mundo de los refrescos, lo ideal es no consumirlos o hacerlo esporádicamente y con mucha moderación. Hoy, la PROFECO saca una lista de 35 refrescos… ¡que no recomienda! y afirma que contienen productos no recomendados para la salud.

En este estudio, se analizaron 46 marcas de refrescos y se revisaron varios aspectos, como la cantidad y tipo de azúcares, edulcorantes, cafeína, calorías, así como la veracidad de su etiquetado.

¿Qué fue lo que encontraron?

Descubrieron que de los 46 refrescos analizados, 35 contienen edulcorantes y 9 contienen cafeína, y ninguno de estos es apto para niños. También encontraron que 22 marcas tienen algún tipo de jarabe, como el jarabe de maíz de alta fructosa, un ingrediente altamente procesado y dañino que no aporta ningún nutriente.

Primero, la lista de los refrescos con cafeína incluye:

Coca Cola

Dr. Pepper

Pepsi

Red Cola

Coca Cola Light

Dr. Pepper Light

Pepsi Black

Red Cola Light

Sunkist

En cuanto a los refrescos con edulcorantes dañinos para la salud, se destacan las siguientes marcas:

Coca Cola

Delaware Punch

Fanta

Mirinda

Sidral Mundet

Sprite

Pepsi

Y esta es la lista de los 22 refrescos que contienen algún jarabe altamente procesado, como el jarabe de maíz de alta fructosa:

Fresca

Jarritos

Sangría Señorial

Orange Crush

Manzanita Sol

Squirt

Peñafiel.

Para consultar el reporte completo, te dejamos el enlace.