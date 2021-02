El estudio ‘More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis‘ (Más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19: una revisión sistemática y un metanálisis) encontró al menos 50 efectos derivados de la COVID-19.



De acuerdo con el análisis, el síntoma más frecuente es la fatiga, reportada a 100 días del diagnóstico; seguido del dolor de cabeza y el desorden de atención.

En cuanto a los aspectos neurológicos, el estudio detecto la presencia de depresión, ansiedad, confusión, estrés pos-traumático, insomnio. Pos us parte, en el ámbito cardiaco resaltan arritmias y miocarditis.



La ya conocida tos, el dolor de pecho, la baja capacidad de difusión pulmonar, la fibrosis de pulmón y la apnea del sueño fueron registradas en cuanto al sistema respiratorio.