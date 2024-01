Dr. Francisco Moreno insta a retomar el uso del cubrebocas ante aumento de casos COVID-19

El Dr. Francisco Moreno, director de la Línea de Servicio del Centro Médico ABC, ha exhortado a la población a retomar el uso del cubrebocas para prevenir los casos de COVID-19. En una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Moreno atribuyó el incremento de casos a la temporada invernal y a la desaparición de las medidas de prevención.

«Este aumento de casos, al haber un número grande de enfermos, va a haber algunos que requieran hospitalización, y estamos viendo que hay un mayor número de hospitalizados de lo que venía ocurriendo», señaló Moreno.

El médico internista criticó la falta de información por parte de las autoridades sanitarias, calificándola de impotente y frustrante. «La gente no lo sabe, y desafortunadamente hasta que empiezan a llenarse los hospitales empiezan a tomarse medidas», dijo.

Moreno insistió en la importancia del uso del cubrebocas no solo para prevenir el contagio personal, sino también para evitar la propagación de la enfermedad. «El cubrebocas no es solamente para prevenir que yo me enferme sino también para evitar que yo disemine la enfermedad y que exista alguien que tenga una mala evolución en cuanto a COVID, (que) acabe en el hospital o que siga habiendo fallecimientos», explicó.

Además, el Dr. Francisco Moreno defendió la vacunación y celebró la autorización de comercialización de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna. Criticó las vacunas que el Gobierno está administrando, argumentando que no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que fueron creadas para la variante original del virus, que ya no existe.