Un repartidor de comida, identificado como Luis Antonio, denunció ser víctima de una golpiza en un restaurante y estar a punto de perder un ojo, tras ser golpeado por presuntos empleados del establecimiento El Paisa Chilaquil.

En un video difundido en redes sociales, la víctima pidió difundir su caso para lograr que se haga justicia. De acuerdo con su versión, fue golpeado por seis personas. “Pido su apoyo para que se haga justicia, porque yo no sé si pueda perder mi vista como verán, tengo muy lastimado el ojo (…) no se me hace justo la tienda no se quiere hacer responsable”, dijo.

El joven detalló que los hechos habrían ocurrido en un negocio ubicado en avenida San Lorenzo, esquina con Periférico y avenida Tláhuac, a donde fue a recoger un pedido y uno de los trabajadores tiró el pedido y al solicitar que lo volvieran a hacer, salió el gerente acompañado de cinco personas más y comienzan las agresiones.

El día de los hechos, el gerente del lugar fue trasladado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes lo presentaron ante la Fiscalía General de Justicia, sin embargo, quedó libre.

“No detuvieron a los que tenían que detener y no sé cómo quede, vengo con ustedes para que me apoyen que esto se haga viral”, agregó.

En u segundo video, Luis Antonio que pide apoyo, pues informa que requiere una cirugía.

“Yo tengo una hija de tres años, ahorita no voy a poder trabajar y es muy difícil esta situación no se la deseo a nadie, espero y me puedan apoyar”, expresó.

Aquí los videos: