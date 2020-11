Eduardo Santamaría, director de Seguridad Pública de Cancún, fue separado de su cargo, tras la manifestación feminista que fue dispersada a balazos. Pese a que sostuvo no haber sido quien ordenó disparar al aire durante la protesta, fue cesado del puesto por la alcaldesa Mara Lezama.



El lunes, decenas de jóvenes protestaron en el estado Quintana Roo, donde se encuentra Cancún y otros conocidos destinos turísticos. Algunas de ellas hicieron destrozos en edificios públicos exigiendo justicia por la muerte de Bianca Lorenzana, según imágenes de televisión y redes sociales.

La fiscalía de Quintana Roo dijo que el cadáver de la víctima, desaparecida desde el sábado, fue encontrado en una calle de Cancún «con claras huellas de violencia». Según medios locales, había sido descuartizado.

Ahí están tus balas de goma, eran balas de verdad y están lesionados varios manifestantes y compañeros de los medios de comunicación de #Cancún#QuintanaRooFeminicida #JusticiaParaAlexis pic.twitter.com/AEhfp3RDMF — FMX Radio (@fmxradio_) November 10, 2020

Mientras el grupo realizaba la protesta frente a la alcaldía municipal el lunes por la noche, varios policías salieron del edificio y realizaron disparos al aire. Videos mostraron a las manifestantes corriendo despavoridas para intentar guarecerse de las ráfagas de armas largas.

Por las protestan en Quintana Roo para exigir #JusticiaParaAlexis. pic.twitter.com/bye3KGfnWs — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) November 10, 2020

Al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas reporteros, dijeron autoridades locales, quienes se deslindaron del actuar de los uniformados en la protesta.

Va de nuevo, hasta que cale. Hasta que se entienda la magnitud.



La policía estatal (en un estado con mando único) utilizó armas largas para reprimir una protesta por un feminicidio en #Cancún.



Armas largas pic.twitter.com/0zDvXZGrgt — Carlos Brown (@cabrowns) November 10, 2020

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aseguró que dio instrucciones de «no agresiones y no armas en las marchas» e investigará «al irresponsable que dio instrucciones diferentes a éstas».

«La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, externa su condena ante los hechos en los que lamentablemente resultaron heridas personas periodistas y fue violentado el derecho a la protesta social», dijo la Secretaría de Gobernación (interior).

Es lamentable, inexplicable y sobre todo injustificable el uso de la fuerza pública para reprimir las protestas por los feminicidios en Cancún y más gobernado por @MaraLezama de Morena.

Mara debes irte de inmediato.

¿Esto es ser diferente al PRI?

pic.twitter.com/nQLY7OdQqN — Simón Levy (@SimonLevyMx) November 10, 2020

El martes, en su habitual rueda de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se adhirió a la postura de la secretaría y pidió una investigación sobre los hechos.

Estos son los rostros de las mujeres en #Cancun que reivindican su derecho a vivir en un Mexico feminicida. Fotos via Natalia Pescador ig @nat0matic pic.twitter.com/mgz2bC3Uk2 — 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) November 10, 2020

«Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, no se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos», aseguró el mandatario.



