A excepción de Zacatecas, todas las entidades del país se encuentran en riesgo máximo por la pandemia del COVID-19, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

«En este mapa se ven cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo y es la más actualizada», dijo.

Con esta información, aseguró, comenzará la aplicación del semáforo que determinará qué actividades pueden reabrir en cada estado el próximo 1 de junio. De acuerdo con esa herramienta, se usarán cuatro colores para señalar el estado de la pandemia en cada entidad: verde, amarillo, naranja y rojo.

Cuando un estado está en rojo solo puede permitir el desarrollo de actividades esenciales como la minería, la construcción y la fabricación de transporte. Mientras que en el color naranja se podrán retomar actividades no esenciales a un nivel reducido.

El subsecretario afirmó que cada mandatario decidirá las actividades que pueden abrir con base a esto. “La epidemia no ha concluido, tiene que completar varios ciclos de transmisión en varios puntos del país. No debe nadie confundirse de que se está en descenso, porque no es el caso“, indicó el funcionario.