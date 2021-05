El fin de semana, la creadora de contenido digital Marie Wink denunció públicamente, a través de un video -sumado al proceso legal que sostiene haber iniciado-, abuso sexual y una presunta secta sexual a cargo del coach Ricardo Ponce.



«Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones. Gracias Valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento. Es ahora donde valoro más su acompañamiento. Los amo Valientes», respondió el señalado, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

«¡Gracias a las miles de personas que están conmigo en estos momentos donde se me difama! Hoy me doy cuenta de quienes son mis amigos y los que nunca lo fueron. Siempre seremos más los que estamos en la luz! Y la verdad siempre ganará», agregó.



De acuerdo con Maire, durante uno de los ‘retiros espirituales’ organizados por Ponce, quien se autodenomina como el creador de la autosanación, fue abusada sexualmente.