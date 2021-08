El excandidato presidencial Ricardo Anaya dijo que se exiliará del país debido a la que calificó como una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador.



«En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando», dijo el panista, quien aseguró haber recibido un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a declarar ante un juez en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con Anaya, de asistir a la cita existe la posibilidad de que sea encarcelado ese mismo día y la suma de los delitos de los que es acusado sumaría una pena de 30 años de prisión.

«Que te quede bien claro Andrés Manuel: no me escondo ni huyo; doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí», agregó.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Por su parte, López Obrador dijo que Anaya debe presentar pruebas si es inocente, y que ir a la cárcel siéndolo puede fortalecerlo. «El que nada debe nada teme (…) Si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente», declaró.

Además, tildó de mentira que Anaya sea perseguido político, pues tiene una denuncia que fue presentada por compañeros suyos y una más que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El presidente negó que esté trabajando en impedir la candidatura del panista. «Podría presentarse incluso amparado. Yo no me amparo y no aconsejo que un dirigente se ampare, pero que vaya», dio.

Luego de que Ricardo Anaya (@RicardoAnayaC) acusó a @lopezobrador_ de 'persecución política', el mandatario respondió que "no debe irse del país, sino enfrentar su situación. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. No afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente". pic.twitter.com/RjVtV7Eltr — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 23, 2021

Frente estas declaraciones, el panista de pronunció por medio de Twitter con en siguiente mensaje: «Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano».