A través de una llamada telefónica con su mamá desde la cárcel, Óscar «N», conocido como el «Monstruo de Toluca», aseguró que no se arrepiente de ninguno de los asesinatos que cometió.

Además, le pidió a su progenitora estar pendiente de sus mascotas y que hiciera lo posible por llevarle algunos artículos de higiene personal. Ella respondió amorosamente a las peticiones del feminicida.

La llamada fue dada a conocer por el periodista Héctor de Mauleón.

«Hay de tres sopas, o me matan o me suicido o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, va. Fue lo que le dije al detective cuando me entregué, mira yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, por mi que sea lo que sea», señaló el feminicida.

«Para qué te choreo, sí yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero yo también entiendo si no me quieren ver… Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada, si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada, tu sigue con tu vida, tampoco te voy a decir que me arrepiento”, enfatizó el asesino.

«Yo también te quiero mucho, yo siempre te he querido y te voy a querer siempre y lo he dicho, a mí no me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo y te voy a querer”, expresó la madre del feminicida.

Con información de Excélsior